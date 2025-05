Sassuolo-Frosinone 0-1 sconfitta indolore

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – In una serata che doveva essere solo una formalità, il Frosinone ha sorpreso il Sassuolo, imponendosi per 1-0. Una vittoria che, seppur indolore per i padroni di casa, scolpisce l'importanza degli obiettivi nel calcio e nella vita, dove ogni partita può riservare sorprese inaspettate.

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – Quanto conta avere un obiettivo, nel calcio come nella vita? Tanto, tantissimo, e la vittoria del Frosinone sul Sassuolo di ieri sera a Reggio Emilia (0-1), un’ultima giornata che ultima e decisiva non doveva essere e invece lo è diventata per cause di forza maggiore, racconta esattamente la differenza che, al termine di una stagione, resta tra chi ha ancora qualcosa da dover raggiungere e chi no, perché il traguardo l’ha già raggiunto già da un mese. Poi avere un obiettivo non basta, e infatti il Frosinone non si è salvato e giocherà i playout contro la Salernitana, ma ieri sera ha ottenuto il massimo, come forse anche prevedibile. Per intenderci: il Sassuolo non ha regalato nulla al Frosinone, e nel recupero è anche andato vicino al pareggio con Pierini (fondamentale Cerofolini), ma era una versione sbiadita della squadra che il campionato l’ha dominato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net