Sassuolo celebra la vittoria del campionato | festa in piazza Garibaldi

Sassuolo Dopo i festeggiamenti di venerdì sera al Mapei Stadium (foto), per celebrare la vittoria del campionato di Serie BKT 2425, i neroverdi porteranno la coppa in centro a Sassuolo. Appuntamento venerdì alle 21, in piazzaGaribaldi, dove la squadra incontrerà i tifosi e gli appassionati neroverdi. A partire dalle 20:30 dj set e divertimento per tutti e mezz’ora dopo Berardi e compagni arriveranno in piazza con la coppa per ricevere l’abbraccio dei tifosi.Per l’occasione lo store ufficiale rimarrà aperto dalle 17 alle 23 e tutti gli abbonati potranno ritirare, gratuitamente, la maglia celebrativa ‘Avevate dubbi?’ Al termine della serata in piazza la squadra presenzierà alla festa del tifo neroverde allo stadio Ricci. Sì, perché di feste non c’è mica solo quella in piazza: al Ricci, Sasol, Sic Ex Murice Gemmae e Comune di Sassuolo tagliano il nastro, alle 18, e danno il via alla festa del tifo neroverde che si ‘incastra’ con quella in piazza: i tifosi lasceranno infatti il Ricci alle 20 per raggiungere la piazza, ma vi torneranno, un paio d’ore dopo, insieme alla squadra. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net