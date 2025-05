Sardegna e fine vita | depositata la proposta di legge regionale

La Sardegna si avvicina a una storica innovazione legislativa, depositando una proposta di legge sul fine vita. Seguindo l'esempio della Toscana, la nuova iniziativa del Consiglio regionale punta a garantire il diritto all'autodeterminazione dei pazienti con condizioni irreversibili, affrontando un tema etico e sociale di fondamentale importanza per la salute e la dignità delle persone.

La Sardegna si prepara a diventare la seconda regione italiana, dopo la Toscana, ad adottare una legge sul finevita. Il Consiglio regionale ha infatti depositato una proposta di legge che mira a regolamentare il diritto all'autodeterminazione dei pazienti in condizioni irreversibili, in linea. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sardegna e fine vita: depositata la proposta di legge regionale

