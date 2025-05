Sara Marzolino morta l’auto che l’ha travolta viaggiava ad alta velocità Il papà | Grazie per l’affetto

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – Alessandro Marzolino, distrutto dalla tragica perdita della figlia Sara, investita da un'auto in corsa, esprime gratitudine ai compagni di scuola per il supporto. “Il ricordo più bello di mia figlia lo stanno dando loro", afferma, mentre si prepara a organizzare un momento commemorativo in loro onore.

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – "Il ricordo più bello di mia figlia lo stanno dando i compagni. Voglio dire loro Grazie. Non sappiamo ancora quando ci Saranno i funerali, ma organizzeremo qualcosa insieme a loro". Lacerato dal dolore, Alessandro Marzolino trova la forza al telefono di ringraziare per tutto l'affetto che la famiglia sta ricevendo per la morte di Sara, investita e uccisa a soli 22 anni da un'auto nella notte fra sabato e domenica a Genova, dove si trovava per un weekend spensierato assieme ad un'amica. La procura della città della Lanterna non ha ancora concesso il nullaosta per l'ultimo saluto, disponendo l'autopsia sul corpo della giovane attivista reggiana. L'inchiesta aperta come da prassi dal pm di turno Stefano Puppo vuole fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari.

