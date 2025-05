Sapeva perfettamente quello che faceva La diagnosi degli psicologi sul mostro

La storia di Joël Le Scouarnec, ex chirurgo francese accusato di 299 aggressioni, scuote le fondamenta della società. Gli psichiatri, confermando la sua lucidità, dichiarano che è "pienamente responsabile", svelando una mente capace di infliggere orrore senza segni di disturbo mentale. Un racconto che mette in luce la perfidia umana e il buio che abita in alcuni individui.

Francia, l’ex chirurgo Joël Le Scouarnec, accusato di 299 aggressioni, è “pienamente responsabile”, affermano gli psichiatri. Nessun disturbo mentaleC’è una storia che arriva dalla Francia e che fa rabbrividire, perché tocca le corde più profonde dell’orrore e della perfidia umana. Quella di Joël Le Scouarnec, un chirurgo in pensione, un uomo che doveva curare e che invece, secondo le accuse, ha inflitto sofferenze indicibili a centinaia di persone. Processato a Vannes dal 24 febbraio, Le Scouarnec è accusato di aver violentato e aggredito ben 299 pazienti, la maggior parte dei quali minorenni al momento dei crimini. E il quadro che ne emerge, stando agli esperti, è inquietante.“Sapevaperfettamentequello che faceva”. La diagnosideglipsicologi sul mostro – Cityrumors.itDue psichiatri, Isabelle Alamone e Jean-Jacques Dumond, che hanno avuto modo di visitare l’ex chirurgo nel 2023, quando era in custodia, hanno fornito una testimonianza agghiacciante lunedì. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - “Sapeva perfettamente quello che faceva”. La diagnosi degli psicologi sul mostro

Potrebbe interessarti su Zazoom

Greta Rossetti e la sorpresa al Grande Fratello... ma già sapeva tutto! Video

Nella puntata del Grande Fratello del 21 febbraio 2024, Greta Rossetti ha ricevuto una sorpresa dai suoi nonni, nonostante un video virale suggerisca che la concorrente fosse già a conoscenza dell'evento.