Sant’Agostino in Eccellenza | Salvezza Sudata contro Reno Sant’Alberto

Il Sant’Agostino conquista la salvezza in Eccellenza dopo una faticosa battaglia contro il Reno Sant’Alberto. Un risultato fondamentale per lo storico club, ottenuto di fronte a 748 appassionati, a pochi passi dal record stagionale di pubblico. Una conferma di passione e impegno, che ha reso il finale di stagione intenso e memorabile.

Resta in Eccellenza, ma quanta fatica. Il Sant’Agostino si è guadagnato la permanenza in categoria, risultato ottenuto a spese del RenoSant’Alberto, davanti a un muro umano per i dilettanti: 748 spettatori paganti, record stagionale di pubblico sfiorato per qualche decina di spettatori, raggiunto nella partita con il Massa Lombarda."E’ una SalvezzaSudata – è il sospiro di sollievo del direttore sportivo Marco Secchieroli – ma meritata. Il Reno ci ha reso la vita difficile, abbiamo avuto il merito di riuscire a stringere i denti, reggere nei momenti difficili e trovare i gol con una giusta dose di cinismo. I ravennati hanno giocato meglio di noi nel primo tempo: è partito all’arrembaggio, Costantino ci ha messo una pezza su una conclusione pericolosa di Filippi e ha salvato il vantaggio che aveva ottenuto Cazzadore". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino in Eccellenza: Salvezza Sudata contro Reno Sant’Alberto

