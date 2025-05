Sant’Agata de’ Goti il liceo ‘De’ Liguori’ in finale al Salone del Libro di Torino

Gli studenti del Liceo A. M. De’ Liguori di Sant'Agata de’ Goti si preparano a brillare al Salone del Libro di Torino, partecipando alla finale dei Comix Games. Dopo il trionfo nel 2022, puntano nuovamente al podio per dimostrare la loro creatività e passione nel concorso nazionale di fumetti. L'appuntamento è per lunedì 19 maggio.

Tempo di lettura: 3 minutiArriveranno a Torino per conquistare il podio come accadde nel 2022, quando furono incoronati campioni nazionali dei Comix Games. Sono gli studenti del liceo A. M. De' Liguori che, lunedì 19 maggio, parteciperanno alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con la partecipazione di Mondadori, Museo Egizio e di Bper Banca. Al Salone del Libro, gli studenti di Sant'Agata de' Goti cercheranno di replicare l'impresa, strappando il titolo alle altre scuole in gara provenienti da tutta Italia.Sulla piattaforma on line di Repubblica@scuola, fin da ottobre, il concorso ha sfidato gli studenti italiani, invitandoli a misurarsi online con il gioco intitolato "Refresha il classico".

