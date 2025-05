Santa Rita | al via la novena nella chiesa del centro storico petali di rosa benedetti per i fedeli

Inizia oggi la novena dedicata a Santa Rita presso la chiesetta del centro storico di Salerno. Fino al 22 maggio, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni quotidiane alle 10.30 e alle 17.30, con l'esposizione della Reliquia e la benedizione dei petali di rosa, per affidare le proprie speranze e preoccupazioni alla Santa dei casi impossibili.

