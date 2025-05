Sanità pubblica alla deriva | la denuncia dei sindacati sull’ospedale Galliera

La sanità pubblica è in crisi e i sindacati alzano la voce. “L'ospedale Galliera, simbolo di eccellenza, è a rischio”, avvertono i segretari Fp Cgil Genova, Luca Infantino e Marco Vannucci. Nella loro denuncia, sottolineano l'importanza delle cure e dei professionisti, ma anche le difficoltà crescenti che minacciano il servizio sanitario.

"Ogni anno l'ospedale Galliera garantisce cure di eccellenza a migliaia di cittadini, grazie a professionisti altamente qualificati e a tecnologie all'avanguardia". Inizia così il comunicato congiunto firmato da Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova e Marco Vannucci, segretario.

Sanità : troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno

Troppi i segnali di cattiva organizzazione della sanità in provincia di Salerno. Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro mette tutto nero su bianco in un’interrogazione fiume “Chiarimenti urgenti sulla situazione sanitaria in provincia di Salerno” rivolta al presidente De Luca.