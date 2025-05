Sanità e giustizia sociale la Valle Telesina si mobilita

La Valle Telesina si mobilita per la salute e la giustizia sociale. Si è tenuto a Cerreto Sannita l'incontro "Salute Globale e Giustizia Sociale", organizzato dall'Associazione Salute & Territorio, con il supporto della Diocesi e di diverse realtà locali. L'evento ha messo in evidenza le sfide del sistema sanitario nella regione, coinvolgendo attivamente la comunità.

Si è svolto a Cerreto Sannita l'incontro "Salute Globale e giustiziasociale", promosso dall'Associazione Salute & Territorio con il patrocinio della Diocesi e di varie realtà locali. L'iniziativa ha acceso i riflettori sulle difficoltà della Sanità nella ValleTelesina, coinvolgendo .

Sanità : troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno

Troppi i segnali di cattiva organizzazione della sanità in provincia di Salerno. Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro mette tutto nero su bianco in un’interrogazione fiume “Chiarimenti urgenti sulla situazione sanitaria in provincia di Salerno” rivolta al presidente De Luca.