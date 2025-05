san rufillo tutti gli eventi per il patrono

Da domani fino al 16 maggio, Forlimpopoli festeggia la solenne celebrazione di San Rufillo, primo vescovo della comunità. Mons. Livio Corazza ricorda come Rufillo fosse un pastore che amava circondarsi di collaboratori, sottolineando l'importanza della comunità in questa occasione speciale di devozione e celebrazione. Un evento ricco di tradizione e fede.

Da domani al 16 maggio si celebra a Forlimpopoli la festa solenne di San Rufillo, primo vescovo del paese artusiano. "Ruffillo - afferma il vescovo mons. Livio Corazza nel suo messaggio ai forlimpopolesi in occasione della festa – era un pastore e anche lui, sono certo, amava circondarsi di collaboratori per annunciare il Vangelo in terra di Romagna. Messe, Giubileo, visita pastorale, catechismo, centri estivi, visita alle famiglie e tante altre esperienze sono tutte occasioni nelle quali oggi il Signore, a Forlimpopoli, attraverso i suoi collaboratori chiama e forma le persone per poi inviarle in missione. In un mondo che ha perso fiducia nel futuro, tentato di arrendersi alle tante cose negative che deve affrontare ogni giorno (come era il drago per San Ruffillo), i pellegrini di speranza sono coloro che non si scoraggiano ma dicono di sì alla chiamata di Gesù e vanno per le strade a seminare fiducia". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it