San Rossore | con WatchEDGE l’intelligenza artificiale è al servizio della natura

San Rossore, 13 maggio 2025 - Con il progetto WatchEDGE, l'intelligenza artificiale si unisce alla natura per monitorare la fauna selvatica. Cinghiali, daini e lupi sono sotto osservazione, grazie a sensori avanzati, al Parco di San Rossore, nell'ambito del programma RESTART. Una sinergia innovativa per la conservazione della biodiversità.

Pisa, 13 maggio 2025 - È partita la fase sperimentale del progetto WatchEDGE per il programma RESTART. Cinghiali, daini, lupi sono stati messi sotto osservazione al Parco di San Rossore per lo use-case focalizzato sul monitoraggio della fauna selvatica combinando intelligenza artificiale, sensori di nuova generazione e soluzioni di connettività innovative.L’obiettivo è dotare gli operatori e lavoratori in ambito rurale, dagli agricoltori ai gestori dei parchi nazionali, di strumenti in grado di controllare diversi fenomeni, dagli incendi boschivi ai parassiti delle piante. WatchEDGE sta infatti sviluppando un'infrastruttura tecnologica in grado di supportare applicazioni di sorveglianza basate sull'elaborazione AI di immagini, per creare un sistema efficiente e sostenibile con potenziale utilizzo – in questo caso – in ambito agricolo, forestale e di protezione ambientale. 🔗Leggi su Lanazione.it