San Mauro Pascoli il servizio di raccolta dei rifiuti organici implementato con un ritiro aggiuntivo

Il Comune di San Mauro Pascoli annuncia un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti organici, che a partire da giovedì 15 maggio offrirà un ritiro aggiuntivo. Oltre ai consueti ritiri del martedì e del sabato, gli abitanti potranno beneficiare di un servizio anche il giovedì, per una gestione più efficiente dei rifiuti organici.

