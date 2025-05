San Giuliano Terme | inaugurati i Giochi del Bracco ad Asciano

San Giuliano Terme (PI), 13 maggio 2025 – Sabato 10 maggio si sono inaugurati i "Giochi del Bracco" ad Asciano, dedicati alla memoria di Ubaldo Vanni. Presso il parco giochi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, l’iniziativa è stata possibile grazie alle generose donazioni delle famiglie Lotti e Vanni, insieme al supporto della comunità locale.

San GiulianoTerme (PI), 13 maggio 2025 – inaugurati sabato 10 maggio i nuovi Giochi per bambini dedicati alla memoria di Ubaldo Vanni presso il parco Giochi di via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Asciano. Grazie alle donazioni raccolte dalle famiglie Lotti e Vanni e di alcuni compaesani sono state acquistate le attrezzature consistenti in un gioco a molla con pannelli in polietilene riciclato ed un gioco a due molle con seduta e poggiapiedi anch'esso in polietilene riciclato. Acquistata dalle famiglie anche una panchina che verrà collocata lungo i Condotti. Ubaldo Vanni, conosciuto anche come il "Bracco", persona molto apprezzata nella comunità ascianese, è scomparso improvvisamente nell'ottobre 2024 lasciando un grande vuoto tra i familiari, gli amici e i conoscenti.Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Matteo Cecchelli, l'assessore ai parchi e al verde pubblico Filippo Pancrazzi, l'assessore Marco Balatresi, la moglie di Vanni, Giuseppina Lotti, i familiari e le autorità civili e religiose e le tante persone che conoscevano e volevano bene al "Bracco". 🔗Leggi su Lanazione.it