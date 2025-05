San Benedetto gli studenti in protesta davanti alla scuola

Gli studenti dell'istituto agrario San Benedetto di Borgo Piave a Latina scenderanno in protesta domani, mercoledì 14 maggio, per rivendicare i loro diritti. In programma anche una manifestazione davanti alla Provincia, prevista per lunedì 19 maggio, durante la quale intendono far sentire la propria voce su questioni importanti per la loro formazione e il futuro.

