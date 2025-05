Samuel French muore a 43 anni | dal debutto in Texas Rising a Killers of the Flower Moon

Con profonda tristezza si apprende della scomparsa di Samuel French, attore noto per i suoi ruoli in "Killers of the Flower Moon" e "Fear the Walking Dead". È morto il 9 maggio a 43 anni, dopo un'escalation di successo iniziata con il suo debutto in Texas, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico.

Con profonda tristezza si apprende della scomparsa di SamuelFrench, attore noto per le sue apparizioni in Killers of the FlowerMoon e Fear the Walking Dead. Il drammatico epilogo di una vita vissuta appassionatamente nel mondo del cinema è avvenuto il 9 maggio scorso, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio . L'articolo SamuelFrenchmuore a 43 anni: dal debutto in TexasRising a Killers of the FlowerMoon è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Samuel French muore a 43 anni: dal debutto in Texas Rising a Killers of the Flower Moon

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samuel Di Napoli è Rachid in Tutto chiede salvezza su Netflix

PARIGI - SETTEMBRE - Mi ha immediatamente colpito guardando la seconda stagione di TUTTO CHIEDE SALVEZZA tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e che racconta le vincende di un TSOSto parlando di Samuel di Napoli, occhi profondi, sguardo ammaliane e addominali scolpiti che interpreta il ruolo di Rachid, un giovane ex calciatore abbandonato bruscamente dalla famiglia e che si diverte a provocare chiunque gli si trovi di fronte, per questo è internato nella clinica psichiatrica.