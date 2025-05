Samuel French | morto l' attore di Fear the Walking Dead e Killers of the Flower Moon

È con grande tristezza che annunciamo la morte di Samuel French, attore di 45 anni noto per i suoi ruoli in "Fear the Walking Dead" e "Killers of the Flower Moon". La sua interpretazione dell'agente CJ Robinson nell'epopea di Martin Scorsese ha lasciato un segno indelebile. Un tributo da parte dell'amico Paul Sinacore ricorda la sua luce e passione.

L'attore, che aveva partecipato a un episodio della serie di AMC, aveva interpretato l'agente CJ Robinson nell'epopea di Martin Scorsese È mortoSamuelFrench, attore apparso in Killers of the FlowerMoon e Fear the WalkingDead. Aveva solamente 45 anni. Secondo l'amico e collaboratore Paul Sinacore, che ha diretto la sua ultima interpretazione nel film di prossima uscita Towpath, French è morto il 9 maggio scorso. Sinacore ha ricordato French come un "caro amico e un attore incredibile", elogiando la sua interpretazione del detective Bernard Crooke in Towpath, che ha come protagonista anche Eric Roberts ed è ora in fase di post-produzione. "Insieme, abbiamo intrapreso un viaggio straordinario, dando tutto quello che avevamo per realizzare una visione creativa condivisa",

