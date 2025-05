Samsung One UI 8 e Android 16 arriveranno molto presto sui primi Galaxy

Samsung One UI 8 e Android 16 stanno per debuttare sui primi Galaxy! Durante l'evento The Android Show I/O Edition, Google ha annunciato che l'aggiornamento sarà disponibile per i dispositivi Samsung nella prossima estate. Scopri tutte le novità e le funzionalità che porteranno questi aggiornamenti!

Durante l'evento The Android Show IO Edition, Google ha confermato che Android 16 arriverà sui dispositivi di Samsung durante la stagione estiva.L'articolo Samsung One UI 8 e Android 16 arriverannomoltopresto sui primiGalaxy proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung One UI 8 e Android 16 arriveranno molto presto sui primi Galaxy

