Samsung One UI 8 e Android 16 arriveranno molto preso sui primi Galaxy

Samsung One UI 8 e Android 16 stanno per debuttare sui primi Galaxy. Durante l'evento The Android Show I/O Edition, Google ha annunciato che i nuovi aggiornamenti arriveranno questa estate. Scopriamo insieme cosa aspettarci da queste innovative versione.

Durante l'evento The Android Show IO Edition, Google ha confermato che Android 16 arriverà sui dispositivi di Samsung durante la stagione estiva.

