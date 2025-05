Samsung Messaggi sul viale del tramonto? Non proprio attese grandi novità con One UI 8

Nonostante le voci che la danno per spacciata, Samsung Messaggi sta per ricevere importanti aggiornamenti con la One UI 8. Sebbene l'applicazione sia stata in parte oscurata da Google Messaggi, le novità in arrivo potrebbero sorprendere gli utenti e rilanciare la sua popolarità. Scopriamo insieme cosa aspettarci.

Nonostante sia stata "messa da parte" per far spazio a Google Messaggi, Samsung Messaggi riceverà grandi novità con la One UI 8.

