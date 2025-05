samsung galaxy s25 edge inaugura l era dell hardware ultrasottile

Samsung alza l'asticella con il nuovo Galaxy S25 Edge, uno smartphone ultrasottile che segna una svolta nell'innovazione tecnologica. Con un design in titanio spesso solo 5,8 mm e prestazioni premium, S25 Edge unisce eleganza e potenza, offrendo una fotocamera avanzata grazie alla tecnologia Galaxy AI. Un passo avanti nella rinomata serie S.

ROMA (ITALPRESS) – Samsung Electronics ha svelato Galaxy S25 Edge, smartphone ultrasottile della serie Galaxy S.Con prestazioni premium e un corpo in titanio spesso 5,8 mm, S25 Edge porta avanti l’eredità della serie S e integra una fotocamera abilitata da Galaxy AI.“Galaxy S25 Edge è molto più di uno smartphone sottile. L’ingegneria all’avanguardia che ha reso possibile la realizzazione di questo smartphone rivoluzionario è la testimonianza dell’impegno di Samsung nella ricerca di superare ogni limite per offrire esperienze premium davvero straordinarie agli utenti di tutto il mondo” afferma TM Roh, President e Acting Head della Device eXperience Division (DX) di Samsung Electronics. “Galaxy S25 Edge non solo rappresenta una svolta per la sua categoria, ma accelera anche l’innovazione in tutto il settore mobile”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it