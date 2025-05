Samsung Galaxy S21 FE chiude il rollout della One UI 7 sugli smartphone Galaxy S

Il Samsung Galaxy S21 FE segna la conclusione del rollout della One UI 7 sugli smartphone Galaxy S, ricevendo ora l'aggiornamento anche in Italia. Scopriamo insieme le novità del firmware basato su Android 15, recentemente distribuito. Non perdere i dettagli su questa importante evoluzione per il tuo dispositivo!

