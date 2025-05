Sampdoria ultima chiamata a Castellammare | Borini tra i convocati ma resta un'incognita

La Sampdoria si prepara a una cruciale partita a Castellammare di Stabia, dove si gioca una stagione intera. Con Borini tra i convocati, ma ancora in forse, i blucerchiati devono affrontare la Juve Stabia in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il loro futuro. Ogni punto è fondamentale in questa ultima chiamata.

La Sampdoria si gioca tutto a Castellammare di Stabia, in una sfida che vale molto più di tre punti. Contro la Juve Stabia, i blucerchiati affrontano. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sampdoria, ultimo scatto per sperare ancora - I liguri inseguono la salvezza in casa della Juve Stabia: serve il bis della vittoria sulla Salernitana ... 🔗tuttosport.com

Sampdoria, in arrivo l’ultimo match cruciale! Un dato fa sorridere i ragazzi di mister Alberico Evani. Ecco cosa ha rivelato - Sampdoria, alle porte l’ultima sfida cruciale del torneo! Un dato è alquanto positivo per i blucerchiati: la rivelazione Pochi giorni ci separano da Juve Stabia–Sampdoria, ultimo match cruciale facent ... 🔗informazione.it

Sampdoria a Castellammare di Stabia per il primo dei 5 spareggi salvezza (lunedi, ore 15.00). - Trasferta ardua, quindi, per la Sampdoria che è chiamata a proseguire la buona impressione suscitata a Marassi nell’ultimo turno. Si giocherà sul campo sintetico e si spera che l’impatto non sia amaro ... 🔗farodiroma.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Sampdoria Milan 0-1 e Cagliari Spezia 2-2

I rossoneri, secondi nello scorso campionato, vincono di mi- sura a Marassi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione.