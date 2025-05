Sampdoria retrocessa in Serie C tutti colpevoli | analisi di una stagione horror e come ripartire

La retrocessione della Sampdoria in Serie C segna la fine di una stagione horror, costellata da scelte sbagliate e prestazioni deludenti. Con quattro allenatori e soltanto 8 vittorie in 38 partite, è il momento di analizzare le cause di questo dramma e delineare un piano per una nuova rinascita. L'epilogo si è compiuto con il pareggio contro la Juve Stabia.

