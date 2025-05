Sampdoria retrocessa in Serie C prima volta per club blucerchiato

La Sampdoria vive un momento drammatico, retrocedendo per la prima volta nella sua storia in Serie C. Il pareggio 0-0 contro la Juve Stabia, unito alla vittoria del Brescia su Reggiana, sancisce la fine di un'era per il club blucerchiato, costretto a lasciare la Serie B e affrontare una nuova, difficile sfida.

(Adnkronos) – La Juve Stabia pareggia 0-0 con la Sampdoria, nel recupero della 34esima giornata di Serie B e con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C, per la primavolta nella sua storia. Il Brescia invece vince 2-1 con la Reggiana e si salva ai danni del Frosinone costretto al playout con . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

