Sampdoria nell’incubo | prima volta in serie C | Foto

La Sampdoria vive un incubo storico: per la prima volta in Serie C, dopo un'annata fallimentare, il pareggio a Castellammare segna il punto più basso per la blucerchiata. La mancanza di vittorie decisive ha condannato la squadra, chiudendo ogni speranza di playout e lasciando i tifosi in una profonda delusione.

Il pari senza reti a Castellammare chiude i giochi in un’annata fallimentare. Punto più basso della storia blucerchiata, per la prima volta in terza divisione. L’incapacità di centrare la vittoria che avrebbe garantito l’accesso al playout 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria nell’incubo: prima volta in serie C | Foto

Se ne parla anche su altri siti

Incubo Sampdoria, arriva prima retrocessione in Serie C

Riporta msn.com: La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. L'anno nero per quelli che un tempo erano i gloriosi blucerchiati si è chiuso sul campo di Castellamare di Stabia con un ...

Incubo Sampdoria, ufficiale la clamorosa retrocessione in Serie C del club blucerchiato

Lo riporta sampnews24.com: Incubo Sampdoria, ora è ufficiale: i blucerchiati retrocedono in Serie C per la prima volta nella loro storia Non basta alla Sampdoria il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia. In virtù dei risultati ...

La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia: tutti i perché della discesa all'inferno

Secondo msn.com: La Sampdoria fa la storia, ma questa volta è decisamente in negativo. Il pareggio senza goal di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia condanna infatti i.

Potrebbe interessarti su Zazoom

MICHELLE HUNZIKER PARLA PER LA PRIMA VOLTA A CHI DOPO LA SEPARAZIONE DA TOMASO TRUSSARDI

«Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia.