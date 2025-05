Sampdoria la probabile formazione | conferme per Riccio e Ferrari in avanti spinge Oudin e Borini

La Sampdoria si prepara a affrontare la Juventus Stabia in una sfida cruciale per la salvezza. Confermati Riccio e Ferrari, mentre Ou din e Borini promettono di spingere sull'acceleratore in attacco. Sarà una partita decisiva, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. E, salvo sorprese, la formazione che scenderà in campo è già pronta.

Contro la Juve Stabia, per la Sampdoria sarà la partita delle partite. Dentro o fuori, salvezza o inferno.

Juve Stabia-Sampdoria, probabile formazione Gazzetta: gioca Fabio Borini! Le scelte - La probabile formazione della Gazzetta per Juve Stabia-Sampdoria: Fabio Borini titolare insieme a Giuseppe Sibilli e Mbaye Niang Contro la Juve Stabia la Sa ... 🔗clubdoria46.it

Probabili formazioni Juve Stabia-Sampdoria: le scelte di Evani e Pagliuca in vista del match in programma questa sera al Romeo Menti - Juve Stabia-Sampdoria, le probabili formazioni della sfida del Romeo Menti: ecco come potrebbero schierarsi le due squadre per il match di Serie B Questa sera la Sampdoria scenderà in campo al Romeo M ... 🔗sampnews24.com

