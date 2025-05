Sampdoria in C Salernitana e Frosinone ai playout di Serie B

Nell'ultima giornata di Serie B, la Sampdoria e il Cittadella retrocedono in Serie C, unendosi al Cosenza. Frosinone e Salernitana, rispettivamente 16° e 17°, affronteranno i playout per mantenere la categoria. Nel frattempo, il Cesena emerge tra le squadre di vertice, segnando un epilogo avvincente per la stagione calcistica.

ROMA (ITALPRESS) – Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in B nel playout. Sono questi i verdetti della lotta salvezza nell’ultima giornata di Serie B, mentre nei piani alti è il Cesena a prendersi il posto per i playoff che definiranno la terza squadra promossa in A insieme a Sassuolo e Pisa. La formazione romagnola (7°) sfiderà nel turno preliminare il Catanzaro (6°), mentre la Juve Stabia (5°) affronterà il Palermo (8°) con l’obiettivo del pass per le semifinali, dove sono già qualificate Spezia (3°) e Cremonese (4°). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo Sampdoria in C, Salernitana e Frosinone ai playout di Serie B proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

