Sampdoria il giorno della verità | finale thriller per la salvezza Scenari e probabili formazioni

Il giorno della verità è arrivato per la Sampdoria. Questa sera, martedì 13 maggio alle 20:30, il club blucerchiato affronta la Juve Stabia in una finale thriller per la salvezza. Ultima chance in un campionato di Serie B avaro di soddisfazioni, con scenari al limite e formazioni che si giocano tutto in questo decisivo incontro.

Giornata decisiva per la Sampdoria che stasera, martedì 13 maggio alle ore 20:30, affronta la Juve Stabia. Ultima giornata di un campionato di Serie B disastroso considerando le ambizioni della vigilia, ma questo non è il momento delle analisi a bocce ferme, perché la formazione blucerchiata si. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria, il giorno della verità: finale thriller per la salvezza. Scenari e probabili formazioni

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.