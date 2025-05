Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C Cesena ai playoff

La lotta per la salvezza in Serie B ha emesso i suoi verdetti: Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, raggiungendo il già retrocesso Cosenza. Nel mentre, il Cesena si prepara per i playoff, mentre Frosinone e Salernitana dovranno affrontare i playout per evitare il medesimo destino di retrocessione.

AGI - Sampdoria e Cittadellaretrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout. Sono questi i verdetti della lotta salvezza nell'ultima giornata di Serie B. Play off Nei piani alti, il Cesena si è assicurato un posto per i playoff che definiranno la terza squadra promossa in Serie A insieme a Sassuolo e Pisa. La formazione romagnola (7°) sfiderà nel turno preliminare il Catanzaro (6°), mentre la Juve Stabia (5°) affronterà il Palermo (8°) con l'obiettivo del pass per le semifinali, dove sono già qualificate Spezia (3°) e Cremonese (4°). Reazioni dei tifosi del Genoa Caroselli di moto, clacson e persino qualche fuoco d'artificio. Per non parlare dei social, già invasi di meme come quello che raffigura il Baciccia, marinaio simbolo della Samp e la scritta: "Se il mare è salato è perché un marinaio C ha pianto". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, Cesena ai playoff

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sampdoria e Cittadella finiscono in serie C

Riporta msn.com: Sampdoria e Cittadella finiscono in serie C assieme al Cosenza. Ultimi verdetti della stagione regolare del torneo cadetto ...

Serie B, Sampdoria e Cittadella in C. Brescia salvo, Salernitana e Frosinone ai play-out

Scrive repubblica.it: Fatale ai blucerchiati lo 0-0 con la Juve Stabia. Scivola giù anche il Cittadella. I campani vanno al play-out assieme al Frosinone. Cesena ai play-off ...

Sampdoria in Serie C, per la prima volta

ansa.it scrive: Juve Stabia-Sampdoria 0-0 nel recupero della 34ma giornata della Serie B di calcio: con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in C, per la prima volta nella sua storia. Stesso destino per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Sampdoria Milan 0-1 e Cagliari Spezia 2-2

I rossoneri, secondi nello scorso campionato, vincono di mi- sura a Marassi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione.