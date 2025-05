Sampdoria contestata dai suoi tifosi | la Polizia scorta il rientro negli spogliatoi cori contro i giocatori

La Sampdoria vive un momento di tensione: i tifosi contestano la squadra dopo il deludente pareggio 0-0. La polizia è costretta a scortare i giocatori negli spogliatoi, mentre i cori di disapprovazione risuonano tra le tribune, trasformando un clima già pesante in un'atmosfera incandescente. Un episodio che segna una nuova minaccia per la stagione della squadra blucerchiata.

Il clima attorno alla Sampdoria passa dal cupo all`incandescente nello spazio di pochi minuti. Al termine della partita pareggiata per 0-0 con. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Sampdoria contestata dai suoi tifosi: la Polizia scorta il rientro negli spogliatoi, cori contro i giocatori

Come scrive msn.com: Il clima attorno alla Sampdoria passa dal cupo all`incandescente nello spazio di pochi minuti. Al termine della partita pareggiata per 0-0 ...

Sampdoria, durissima contestazione dei tifosi presenti al Menti dopo la retrocessione della squadra: ecco che cosa è successo, le ultime

Riporta sampnews24.com: Sampdoria, durissima contestazione dei tifosi blucerchiati al Menti dopo la fine della gara contro la Juve Stabia: le ultime Non basta lo 0-0 contro la Juve Stabia. La Sampdoria, per la prima volta ne ...

Sampdoria in Serie C, esplode la rabbia del web contro Niang e dirigenza: e i tifosi del Genoa fanno festa

Da sport.virgilio.it: La Sampdoria retrocede in Serie C, i tifosi accusano Niang e tutta la dirigenza mentre i supporters del Genoa fanno festa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Sampdoria Milan 0-1 e Cagliari Spezia 2-2

I rossoneri, secondi nello scorso campionato, vincono di mi- sura a Marassi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione.