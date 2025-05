Salvini torna a Foggia da vice premier

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vice premier, torna a Foggia mercoledì 21 maggio. L'annuncio è del vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega, Joseph Splendido. I dettagli dell'evento saranno resi noti a breve, suscitando attesa tra i simpatizzanti e gli osservatori politici.

