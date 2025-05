Salvini sviluppo del terminal T3 e investimenti a Fiumicino per competere con Istanbul

Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza dello sviluppo del terminal T3 e degli investimenti a Fiumicino, per garantire la competitività dell'aeroporto rispetto a Istanbul. Durante l'inaugurazione del nuovo terminal, il ministro delle Infrastrutture ha affermato che ostacolare l'espansione dell'aeroporto sarebbe inaccettabile per il governo e per l'Italia intera.

Matteo Salvini ha espresso la propria ferma convinzione, annunciando che l'unica mossa inammissibile per Fiumicino, il governo e, più in generale, per tutta l'Italia, è quella di ostacolare l'espansione dell'aeroporto. Durante l'inaugurazione del nuovo terminal T3, il ministro delle Infrastrutture ha enfatizzato come l'evoluzione di questo polo strategico non solo sia naturale, ma rappresenti un

