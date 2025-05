Salvini rilancia l' abolizione del superbollo | cosa ha detto

Matteo Salvini rilancia l'abolizione del superbollo, sostenendo un'iniziativa prevista nella legge delega. Questa proposta prevede il "superamento graduale dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica", mirata a semplificare il carico fiscale senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica. Un passo significativo per il settore automobilistico italiano.

Il testo della legge delega prevede esplicitamente il "superamento graduale dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini rilancia l'abolizione del superbollo: cosa ha detto

