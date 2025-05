Salvini | per la pace la partita è a tre fra Ucraina Russia e Usa

Matteo Salvini, leader della Lega, ha dichiarato a Milano che la situazione in Ucraina coinvolge un "gioco a tre" tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Ha espresso la speranza che non ci siano tentativi di boicottare il delicato processo verso la pace, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Milano, 13 mag. (askanews) - Sulla guerra in Ucraina "la partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti. Spero che in qualche palazzo europeo non ci sia qualcuno che vuole boicottare questo difficile e necessario percorso che avvicina alla pace". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della rigenerazione del terminal 3 all'aeroporto di Fiumicino. "Quando ancora oggi qualcuno parla di riarmo, esercito e missili europei non fa un buon servizio alla pace. Dovranno trovare l'accordo Zelensky e Putin ognuno tutelando i propri interessi. Se si siedono intorno a una tavolo le delegazioni bisogna ringraziare l'amministrazione Trump. Macron? Macron si agita, ma non sempre quelli che si agitano ottengono successi, quindi lasciamo lavorare altri", ha concluso Salvini.