Salvini inaugura Terminal 3 di Fiumicino | Grande lavoro grazie a 40 000 lavoratori

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2025 "La rigenerazione del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, è un grandissimo lavoro, realizzato grazie a 40.000 lavoratrici e lavoratori di Ostia, di Fiumicino, di Roma e di tutta Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e del Trasporto, Matteo Salvini, oggi in occasione dell'inaugurazione della rigenerazione del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. "Avere quasi 50 milioni di passeggeri - ha aggiunto Salvini -, vuol dire ricchezza per tutto il Paese e come ministro accompagno questa crescita. Ogni passeggero in più che arriva significa turismo e un posto di lavoro in più. L'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino è per me prioritario e, per migliorare, deve poter crescere. Spero che non ci siano i micro-interessi del no che poi bloccano il Paese", ha concluso Salvini.