Salvini | Al referendum non andrò a votare starò con i figli

Matteo Salvini annuncia la sua decisione di non partecipare al referendum, sottolineando l'importanza della libertà di scelta per gli italiani. In un intervento all'aeroporto di Fiumicino, il vice premier rivela che il suo tempo sarà dedicato alla famiglia, in particolare ai suoi figli, che vede poco.

ROMA – “Io non andrò a votare; gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l’8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa”. Così il vice premier Matteo Salvini all’aeroporto di Fiumicino a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal 3.“I referendum sono un’arma politica: come in passato qualcuno invitò a non votare dei referendum, penso alla Giustizia a cui io tenevo ed a cui la Lega teneva, non condivido i contenuti di questi referendum, men che meno il regalo della cittadinanza anticipata, visto che l’Italia è il Paese europeo che dà più cittadinanze all’anno, e quindi conto l’8 e il 9 giugno di avere tempo da passare con i miei figli. In democrazia questo è permesso”.L'articolo Salvini: “Al referendum non andrò a votare, starò con i figli” L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Al referendum non andrò a votare, starò con i figli”

