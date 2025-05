Salvatore Bagni e l’inchiesta delle Iene | Vuoi giocare in C? Paga 30 000 euro e ti trovo squadra

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è al centro di una polemica dopo un'inchiesta delle Iene. Nel servizio, Luca Sgarbi, nuovo inviato, si fa passare per il fratello di un giovane talentuoso, rivelando pratiche discutibili nel mondo del calcio: per giocare, si chiedono 30.000 euro per ottenere una squadra. Una situazione che suscita indignazione.

Salvatore Bagni, ex calciatore ed ex dirigente del Napol i, è finito nell’occhio del ciclone per un servizio che è andato in onda su Italia 1, nel corso della trasmissione “ Le Iene “. Nel servizio la nuova Iena Luca Sgarbi si finge fratello di un giovane calciatore per indagare sull’accesso alle squadre professionistiche. Si rivolge così al talent scout Salvatore Bagni, ma scopre che l’interesse dell’ex calciatore di Inter e Napoli si concentrerebbe più sui soldi che sulle reali capacità del ragazzo. Questa l’anteprima pubblicata dalla Gazzetta “Però ti spiego, perché bisogna esser chiari. noi abbiamo quest’agenzia nostra io e mio figlio, però quelli che noi andiamo a cercare noi li paghiamo perché li cerco io, li scelgo io. Ma tutti quelli che non cerchiamo noi, noi ci facciamo pagare, ovviamente perché il ragazzo non ti fa guadagnare niente”: così Bagni spiega ‘le regole’, secondo le quali se è lui a trovare il ragazzo, allora è disposto ad investire. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Salvatore Bagni e l’inchiesta delle Iene: «Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le Iene, Salvatore Bagni e lo scouting a pagamento: «Vuoi giocare in Serie C? Non meno di 30mila euro»

Secondo msn.com: Le Iene tornano a occuparsi del mondo del calcio e stavolta lanciano dure accuse contro Salvatore Bagni, ex calciatore - campione d'Italia con il Napoli ...

Salvatore Bagni e l'inchiesta delle Iene: "Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra"

Segnala gazzetta.it: Nella trasmissione di Italia 1, un inviato si è finto calciatore, interagendo con l'ex centrocampista di Inter e Napoli: "Ho un'agenzia, se il giocatore lo scelgo io ci investo, altrimenti è lui che d ...

L'inchiesta delle Iene su Salvatore Bagni: "Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra"

Come scrive msn.com: Salvatore Bagni, ex calciatore ed ex dirigente della SSC Napoli, è finito nell'occhio del ciclone per un servizio andato in onda su Italia 1, nel corso della trasmissione "Le Iene". Nel servizio un in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro, ? 5Way, una realt? creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.