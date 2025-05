Salvarono bambini nell' alluvione in Valdicecina | riconoscimento a Giacomo e Nicola

Durante la tragica alluvione in Valdicecina, Giacomo e Nicola, dipendenti di E-Distribuzione del Blue Team Volterra, si sono distinti per il loro eroico gesto. Con immensa dedizione e professionalità, hanno salvato bambini in pericolo, ricevendo il meritato riconoscimento per il loro spirito di servizio e la straordinaria umanità dimostrata in un momento di crisi.

"A Giacomo e Nicola, dipendenti di E-Distribuzione del Blue Team Volterra - Unità Territoriale Pisa, con profonda gratitudine per la professionalità, lo spirito di servizio e l’eroica umanità con cui durante lo svolgimento dell’attività di presidio della rete elettrica nella tragica alluvione. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Salvarono bambini nell'alluvione in Valdicecina: riconoscimento a Giacomo e Nicola

Su questo argomento da altre fonti

Giordania, evacuato sito archeologico di Petra dopo alluvione: trovati corpi di madre e figlio belgi - Centinaia di turisti sono stati evacuati dopo le inondazioni di domenica nel sud della Giordania. Salvati gli altri due bambini della donna: era in un gruppo e stava facendo un'escursione ... 🔗msn.com

Mattia Luconi morto nell'alluvione a 8 anni, il papà lo trasforma in un fumetto: «Vivrà nel cuore dei bambini» - Mattia Luconi nel 2022 moriva nell'alluvione che ha colpito le Marche. Aveva solo 8 anni. Adesso suo papà Tiziano lo "riporta in vita" in un fumetto per bambini. Lui e sua moglie Silvia ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cristina Incorvaia vuole tornare a Uomini e Donne: Nicola Vivarelli? Ragazzo interessante

Cristina Incorvaia vorrebbe tornare volentieri a Uomini e Donne, dopo la sua precedente esperienza di certo non molto esaltante.