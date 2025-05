Salvare il salvabile e farsi salvare dal salvato una definizione di conservatorismo

Il conservatorismo si definisce come l’arte di salvare il salvabile, un impegno che si riflette nell'opera di Pizzecolli. Durante i suoi viaggi, annotò epigrafi di monumenti e rovine greche e romane, preservando così la storia in pericolo di distruzione. Una testimonianza di dedizione, che anticipa la necessità di tutelare il nostro patrimonio culturale.

“Per tutta la vita, nelle pause durante i suoi viaggi in Morea, a Costantinopoli, ad Alessandria d’Egitto e oltre, Pizzecolli annotò le epigrafi di monumenti e rovine greche e romane in pericolo di distruzione”. Ecco in pochissime righe il profilo di un grandissimo conservatore di cui fino a “Vite stravaganti di architetti” di Manuel Orazi (Giometti & Antonello) ignoravo tutto. Ciriaco Pizzecolli, o Ciriaco d’Ancona, più che un architetto è stato un ispiratore di architetti, più che un ispiratore di architetti è stato l’inventore dell’archeologia (fu il primo viaggiatore a visitare e identificare Partenone e Piramidi). Gli chiesero perché si impegnasse tanto e così dispendiosamente e così rischiosamente (nel Quattrocento ci volevano soldi e coraggio per viaggiare) e rispose: “Per risuscitare i morti”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Salvare il salvabile e farsi salvare dal salvato", una definizione di conservatorismo

Cosa riportano altre fonti

"Salvare il salvabile e farsi salvare dal salvato", una definizione di conservatorismo - Me l'ha stimolata Ciriaco Pizzecolli, che fu un ispiratore di architetti, o meglio l'inventore dell'archeologia. Si impegnò nell'annotazione di monumenti e rovine in pericolo di distruzione, perché pe ... 🔗ilfoglio.it

Monza, Nesta: "Salvezza quasi impossibile, dobbiamo salvare il salvabile" - (ANSA) - MONZA, 18 APR - "Dobbiamo salvare il salvabile. Non dobbiamo lasciarci andare ... contro la squadra di Antonio Conte, il Monza proverà a far bene. "Non abbiamo nulla da perdere contro una big ... 🔗m.milannews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Marocco si continua a scavare per salvare il piccolo Rayan

Un funzionario marocchino coinvolto nelle operazioni di soccorso del piccolo Rayan, il ragazzo caduto martedì scorso in un pozzo a Chefchaouen, nel nord del Marocco, ha detto che restano solo pochi metri per separare le squadre di soccorso dalla posizione del bambino.