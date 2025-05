Salta lo sciopero dei treni anche grazie al Papa Niente stop per sabato 17 maggio la mossa dei sindacati per il prossimo weekend di fuoco

Gli scioperi nazionali dei treni previsti per sabato 17 maggio potrebbero essere rinviati di una settimana, grazie all'intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi, supportato anche dall'appello del Papa. Ciò garantirà un weekend di viaggi senza interruzioni, promettendo un regolare servizio ferroviario per tutti i pendolari e i turisti.

Potrebbero slittare di almeno una settimana gli scioperi nazionali dei treni previsti per sabato 17 maggio. Di certo è che il prossimoweekend i treni dovrebbero viaggiare regolarmente. Alla fine i sindacati hanno accolto l’appello della Commissione di garanzia sugli scioperi in vista del weekend ricco di eventi internazionali, a cominciare dalla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV di domenica 18 maggio. Ed è così che Prevost è riuscito almeno a far rinviare lo stop dei treni, che potrebbe però tra il 23 e il 24 maggio.Difficile ignorare il peso degli eventi in programma per il prossimoweekend da parte dei sindacati Usb, Assemblea Nazionale PdmPdb e Sgb che hanno deciso di rinviare la protesta. Tra venerdì 16 maggio e domenica 18 maggio, infatti, in Italia si svolgeranno praticamente in contemporanea tre grandi appuntamenti internazionali. 🔗Leggi su Open.online

