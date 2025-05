Salmone norvegese in promozione | trasparenza e qualità nei Bar Atlantic di Esselunga

Scopri il salmone norvegese in promozione nei Bar Atlantic di Esselunga: un'opportunità per gustare un prodotto di alta qualità, selezionato per la sua provenienza. Con la crescente attenzione alla trasparenza, il Norwegian Seafood Council rivela che oltre l'80% degli italiani cerca questo tipo di sicurezza nella scelta alimentare. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

La crescente attenzione verso la provenienza del prodotto guida le scelte di un numero sempre più alto di consumatori, che richiedono trasparenza e qualità sia in negozio che a tavola. Un rapporto recente del Norwegian Seafood Council evidenzia come in Italia oltre 8 consumatori su 10 desiderino conoscere l'origine degli articoli ittici acquistati

