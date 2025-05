Salerno vandali in azione in Piazza Sant’Agostino

Vandali in azione a Piazza Sant'Agostino, nel centro di Salerno. Durante la notte, teppisti hanno danneggiato la pavimentazione in marmo, portando a un deterioramento visibile dei gradini che collegano la piazza ai negozi circostanti. Un atto che offende la bellezza e la storia di questo importante spazio urbano.

Tempo di lettura: < 1 minutovandali in azione a PiazzaSant’Agostino. Il cuore della città di Salerno cade a pezzi sotto i colpi di teppisti che durante la notte hanno distrutto parte della pavimentazione in marmo dei gradini che separano la sede stradale della Piazza vera e propria dai negozi situati pochi centimetri più su. Le immagini parlano chiaro: il danno più evidente è dove a venire giù è un vero e proprio lastrone di marmo, ma ci sono almeno altri due punti, dove le scale hanno subito dei danni.A segnalarci la situazione è un residente della zona che lamenta l’uso dello stesso, come pista per gli skateboard, oltreché che come raduni notturni per schiamazzi vari. Non è escluso che alcuni pezzi di marmo possano anche essere stati rotti in qualche manovra di auto che, incuranti della zona a traffico limitato o in possesso di permessi, in qualche manovra azzardata sono finiti contro gli scalini. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, vandali in azione in Piazza Sant’Agostino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto danneggiate nella zona orientale: caccia ai vandali - Vandali in azione in via Mau ri, a Salerno. Come segnalano alcuni cittadini, diverse auto sono state danneggiate. Finestrini rotti e interni saccheggiati: questo il triste quadro che si sono trovati ... 🔗salernotoday.it

Vandali in azione allo stadio Arechi: auto in sosta danneggiata, amara sorpresa per un tifoso - Amaro ritorno, quello di ieri, per un tifoso Granata che ha assistito alla partita Salernitana - Cosenza, all'Arechi. L'automobilista, al termine della gara, ha trovato la sua vettura in sosta... 🔗virgilio.it

Vandali in azione Quattro auto danneggiate - Episodi che sono stati registrati in via Marsicana, in piazza San Lorenzo e nella zona della Stazione ... ma anche altri concittadini erano stati vittime probabilmente della stessa banda di vandali in ... 🔗ciociariaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG ANNUNCIA IL ROBOT CON LUCE A RAGGI UV CON AZIONE DISINFETTANTE

L’ultimo arrivato nella famiglia di robot LG CLOi supporterà hotel, scuole, uffici, ristoranti e retailer per garantire la sicurezza dei clientiCombinando le proprie competenze in robotica, intelligenza artificiale e veicoli autonomi con la profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori, LG Electronics ha annunciato lo sviluppo di un robot autonomo che utilizzerà la luce ultravioletta C (UV-C) per disinfettare le superfici toccate più frequentemente.