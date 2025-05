Salernitana Marino | Iervolino è sempre stato vicino alla squadra Al play-out ci arriviamo bene

Dopo la convincente vittoria per 0-2 sul campo del Cittadella, l’allenatore della Salernitana, Pasquale Marino, ha espresso fiducia in vista dei play-out. Ha sottolineato il costante supporto del presidente Iervolino verso la squadra, evidenziando il buon momento di forma che permette di affrontare le prossime sfide con ottimismo e determinazione.

Salernitana, Marino: «Iervolino è sempre stato vicino alla squadra. Al play-out ci arriviamo bene» Dopo la vittoria per 0-2 della Salernitana sul campo del Cittadella al Tombolato, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore ospite Pasquale Marino per parlare del risultato che ha permesso ai granata di conquistare la zona play-out della Serie B.

