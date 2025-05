Sala svela | PSG-Inter? Vogliamo mettere un maxischermo a San Siro Stiamo parlando con l’Inter di una cosa

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rivelato l'intenzione di allestire un maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra PSG e Inter. In un'intervista con Rtl 102.5, ha discusso i dettagli dell'organizzazione e la collaborazione con i dirigenti dell'Inter per rendere questa esperienza unica per i tifosi.

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sull'organizzazione per la finale di Champions League tra PSG-Inter. Tutti i dettagli in merito Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato a Rtl 102.5 dell'organizzazione per la finale di Champions League tra PSG-Inter . maxischermo PER PSG-Inter – «Stiamo discutendo con l'Inter, anche attraverso la prefettura. Non è ancora una notizia ufficiale .

