Sala Caso De Maria? Favorevole al reinserimento ma serve riflettere

La questione del reinserimento lavorativo dopo la detenzione è cruciale e merita attenzione. Milano ha visto importanti discussioni, evidenziando come opportunità concrete possano ridurre i casi di recidiva. Tuttavia, è fondamentale riflettere su come strutturare questi programmi affinché siano efficaci e realmente in grado di offrire un futuro migliore a chi ha scontato la pena.

MILANO (ITALPRESS) – “È chiaro che i casi di recidiva quando ci sono processi di rinserimento lavorativo” dopo il carcere “sono inferiori ai casi di recidiva, che sono altissimi, quando uno sconta la pena e non gli si offre l’opportunità. Quindi voglio chiarire che non sono assolutamente contrario al fatto che vengano dati i permessi e voglio ricordare che dieci anni fa in Expo avevo fatto lavorare più di un centinaio di detenuti di Bollate, quindi non è che discuto il sistema”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il Caso di cronaca di Emanuele De Maria, a margine della cerimonia dell’alzabandiera in occasione del 100° anniversario del Primo Comando Aeronautico a Milano. “Spero che questa triste situazione possa aiutare a una riflessione pratica – ha sottolineato poi – . 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sala “Caso De Maria? Favorevole al reinserimento, ma serve riflettere”

