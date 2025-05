Sagra delle ficattole

Domenica 18 maggio 2025, il circolo MCL di San Vincenzo a Torri accoglie la sagra delle ficattole. A partire dalle 15:30, gli ospiti potranno deliziarsi con le tradizionali ficattole, sia semplici che farcite, tra cui prosciutto cotto e fontina. Un evento imperdibile per gli amanti della cucina locale!

Domenica 18 maggio 2025 torna nei locali del circolo MCL di San Vincenzo a Torri la sagra della ficattola. Durante la sagra, che avrà inizio alle ore 15:30, sarà possibile gustare ficattole semplici, ripiene con prosciutto cotto, fontina ed origano, farcite con ripieno a scelta tra prosciutto.

