Sagra delle ficattole

Domenica 18 maggio 2025, il circolo MCL di San Vincenzo a Torri ospiterà la sagra delle ficattole, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina. A partire dalle 15:30, potrete assaporare ficattole semplici e farcite con ingredienti deliziosi, come prosciutto cotto e fontina, per una festa all'insegna del gusto e della convivialità.

