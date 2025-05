Sabato durante la diretta Nicolò eliminato da Amici la decisione dopo la furia di fan e telespettatori

Sabato sera, la semifinale di Amici 24 ha riservato sorprese inattese con l'eliminazione di Nicolò Filippucci, uno dei favoriti assoluti. La decisione, scaturita dopo intense polemiche tra fan e telespettatori, ha sconvolto il pubblico. I giudici hanno scelto di puntare su TrigNo e Antoni, lasciando tutti a bocca aperta.

La semifinale di Amici 24 ha riservato uno dei momenti più discussi dell'intera edizione, con un verdetto che ha lasciato tutti a bocca aperta: Nicolò Filippucci, tra i favoriti assoluti per la vittoria finale, è stato eliminato dal talent. I giudici hanno infatti deciso di premiare TrigNo e Antonia, escludendo proprio il giovane cantante 18enne, la cui uscita ha generato una vera e propria bufera sui social.L'eliminazione non è passata inosservata. Mentre Nicolò ha dimostrato grande maturità nell'accettare il risultato con serenità, il pubblico non ha reagito altrettanto pacatamente. I suoi fan, infatti, hanno letteralmente preso d'assalto i social, riversando la propria delusione e, in molti casi, rabbia per una decisione che considerano ingiusta e inspiegabile. Il malcontento è cresciuto a tal punto da trasformarsi in un'azione concreta: è in programma una manifestazione fuori dagli studi del programma per Sabato 17 maggio alle ore 15:00, in via Tiburtina 1361, nella frazione di Settecamini, a Roma.