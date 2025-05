Sabatini | McTominay è l’unico vero acquisto fatto in Italia quest’anno Sultano non è un’offesa

Walter Sabatini, ex dirigente di Salernitana e Roma, ha recentemente analizzato il percorso del Napoli nella corsa allo scudetto, enfatizzando l'importanza delle ultime sfide contro l'Inter. Allo stesso tempo, ha discusso l'unico vero acquisto italiano di quest'anno, McTominay, chiarendo che il termine "sultano" non deve essere considerato offensivo.

Walter Sabatini, ex dirigente di Salernitana e Roma, è intervenuto a Radio Crc per parlare della stagione del Napoli e della possibilità di vedere gli azzurri trionfanti nella lotta scudetto contro l'Inter di Simone Inzaghi in queste ultime 2 partite di campionato.Sabatini: «La città merita di festeggiare lo scudetto»«Sono più di un simpatizzante della città di Napoli dalla gestione di Luciano Spalletti che è mio amico. Quando Luciano è venuto a Napoli, ho tifato affinché raggiungesse grandi risultati e questo è accaduto, oltretutto giocando un calcio spettacolare. La città se lo merita, per Spalletti è stata una bella esperienza», ha esordito Walter Sabatini durante la sua intervista.Sullo scudetto:«Non lo voglio dire. Non sono un giornalista, sono un dirigente e devo stare attento a ciò che dico.